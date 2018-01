Polícia prende dois após assalto a bingo clandestino em SP

Dois homens foram presos em flagrante na noite desta segunda-feira, 7, após assaltarem sete pessoas que estavam em um bingo clandestino na Rua Maturi, 117, em Indianópolis, na zona sul de São Paulo.

Os policias foram informados sobre a ocorrência por volta das 22 horas e ao chegarem ao local encontraram um Fiat Uno. Os policias cercaram o veículo e o motorista deu marcha à ré.

Três homens armados começaram um tiroteio ao tentar entrar no veículo. Durante a troca de tiros, Gilvan Miranda, de 29 anos, ficou ferido e foi levado ao pronto-socorro do hospital São Paulo. Com ele foi encontrado um revólver calibre 38.

As viaturas continuaram a perseguição ao Uno e o motorista, atingido por uma bala, perdeu o controle e subiu no canteiro central da Avenida Indianópolis. Ele ainda tentou fugir a pé e entrou numa residência, onde foi preso. Com Maurivânio da Silva Maciel, de 31 anos, foragido da Justiça desde 2004, a polícia apreendeu uma pistola calibre .380.