Polícia prende 'coveiro' do PCC e descobre cemitério clandestino

SÃO PAULO - Um cemitério clandestino com os corpos de vítimas do "tribunal do crime" foi descoberto e um "coveiro" que trabalhava para o Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira, 26, na zona sul de São Paulo. Os corpos de três homens foram localizados por agentes da 4ª Delegacia do Patrimônio, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC).

Rafael Pontes, de 27 anos, Diego da Silva, de 21, e Marcus Vinícius Santos Silva, de 18, estavam desaparecidos desde o dia 4. Eles teriam sido executados após serem julgados por membros da facção sob acusação de estuprarem uma adolescente, de 14 anos. Os corpos foram enterrados em um cemitério clandestino, no Jardim Orion, e só foram encontrados após a prisão de Danilo Lourenço de Oliveira, de 21 anos.