Polícia prende cinco traficantes em fundação A polícia do Rio prendeu ontem cinco traficantes apontados como integrantes do segundo escalão do Comando Vermelho, uma das maiores facções criminosas do Estado. Quatro haviam fugido de favelas ocupadas por forças de segurança. Os traficantes foram encontrados nas instalações da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo a polícia, eles recebiam ajuda de um funcionário terceirizado da instituição para se esconder.