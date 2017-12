Cinco pessoas foram presas ontem em uma operação contra o tráfico de drogas no Morro do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio. Cerca de 70 homens, um helicóptero e um carro blindado foram acionados, mas os criminosos não reagiram. O secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, disse na quarta-feira que a próxima favela a ser ocupada pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) é na Tijuca, também na zona norte.