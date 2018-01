Polícia prende chefe do tráfico da Cracolândia e desmonta quadrilha

SÃO PAULO - A Polícia deteve uma mulher que era considerada uma das principais traficantes e mentoras da distribuição de drogas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. A operação, denominada "Selva de Pedra", desmontou uma quadrilha que atuava em ruas como Helvetia, dos Gusmões, Guaianases e Dino Bueno. No total, foram 21 mandados de prisão - 13 pessoas já haviam sido detidas e outras 5 foram presas nesta segunda-feira, 11. Três estão foragidos.

Salete Madalena de Souza Araújo, de 52 anos, foi presa de pijama em casa. No local, foi apreendido um caderno com a contabilidade das vendas de crack. Com ela, também foi detido o sobrinho Flávio Henrique Souza Cunha, apontado pelas investigações como o integrante da quadrilha que recolhia o lucro do comércio das drogas.

"Ela se intitulava como a rainha da cracolândia para persuadir as pessoas", afirmou o delegado Reinaldo Castelo, do 3º DP (Campos Elíseos). Salete era investigada desde abril de 2013 por coordenar pontos de venda de drogas e fornecer entorpecentes a pequenos traficantes na região central.

O trabalho da polícia, que durou 15 meses, teve como base investigação de mais de 170 escutas telefônicas de Salete e outros comparsas. Foi por meio destas ligações, autorizadas pela Justiça, que os investigadores chegaram às conexões da quadrilha. Foram apreendidas porções de cocaína, maconha e crack, além de balanças.

Também foi encontrada uma grande quantidade de celulares na residência de Francisca Irineu Magalhães, que, junto ao filho Thiago Irineu Feitosa, é apontada como responsável pelo abastecimento de drogas na rua Dino Bueno. Ambos foram presos. A Polícia desconfia que os aparelhos roubados serviam como moeda de troca por drogas.