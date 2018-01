Polícia prende casal suspeito de matar motorista de Uber

SÃO PAULO - A Polícia Civil de São Paulo prendeu na noite deste sábado (24) um homem e uma mulher suspeitos de terem matado o motorista Osvaldo Modolo Filho, de 52 anos. Ele prestava serviço para o aplicativo Uber e foi morto na noite da última quinta-feira (22) com um tiro no rosto, outro na mão e facadas pelo corpo. No momento do crime ele circulavana região de Heliópolis, na zona sul de São Paulo.

De acordo com informações preliminares do 95º Distrito Policial, o caso foi um assalto seguido de morte. Na última sexta (23), motoristas do aplicativo fizeram um ato em protesto pelo ocorrido. A empresa Uber divulgou nota de pesar pelo caso.