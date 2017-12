Polícia prende bando que roubou mais de 30 caminhões de carga

SOROCABA - A Polícia Civil prendeu seis integrantes de uma quadrilha responsável por mais de trinta roubos a caminhões de carga no Estado de São Paulo. Outros 16 integrantes da quadrilha já foram identificados. Os resultados da operação Truck, que envolveu policiais de Sorocaba e de Guarulhos, foram divulgados nesta quinta-feira, 2, na Delegacia Seccional de Sorocaba.

De acordo com o delegado Acácio Aparecido Leite, a quadrilha agia na capital, Grande São Paulo, e regiões sudoeste e noroeste do Estado. Os caminhões eram abordados em rodovias ou pátios de fábricas e levados para galpões de desmonte. As cargas eram vendidas para receptadores e os veículos, desmontados ou repassados com documentação adulterada. As peças eram vendidas.

A quadrilha era dividida em departamentos, cada um responsável por uma parte da operação criminosa. O grupo mantinha um advogado em plantão permanente para agir em caso de prisão de algum dos integrantes. Somente em Sorocaba foram localizados e desmontados cinco galpões usados pela quadrilha. Algumas das cargas roubadas pela quadrilha estavam avaliadas em mais de R$ 300 mil.

A polícia chegou ao bando a partir da investigação de roubos de caminhões ocorridos no início de 2013. As investigações se intensificaram nos últimos dez meses. Os nomes dos envolvidos não foram revelados porque as investigações prosseguem.