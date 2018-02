Polícia prende bando que alugava armas A Polícia Civil prendeu ontem 15 integrantes de uma quadrilha especializada no tráfico de armas e drogas, em cinco cidades do Rio Grande do Sul. Além de comercializar os produtos contrabandeados, o grupo costumava alugar espingardas, fuzis e pistolas para assaltantes. Em uma escuta feita durante a investigação, uma mulher que foi presa falava sobre a venda de 18 fuzis da Argentina, a US$ 8 mil cada.