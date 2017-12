Polícia prende assaltante que atuava na zona leste de São Paulo

SÃO PAULO - O ajudante Alexandre Alves Benedetti, de 26 anos, foi preso na tarde desta terça-feira, 5, pelo Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (DEIC), da Polícia Civil. Ele está envolvido em assaltos contra estabelecimentos comerciais na Vila Rica, zona leste, bairro onde foi detido. Em julho, o ajudante fugiu de um cerco depois de atacar um posto de gasolina.

Benedetti era apontado pela polícia como autor de roubos de veículos e ataques ao comércio na Vila Rica. Em 23 de julho, a identidade de Benedetti foi encontrada dentro da vagina de uma estudante, de 19 anos. A garota, junto do ajudante e do auxiliar Emerson Dias dos Santos, de 27, participou do roubo ao posto de gasolina.

O rapaz foi preso quando saía de casa na avenida Lauro Xerfan. No quarto do ajudante foi encontrado um revólver calibre 38 com a numeração raspada. Ele apresentava passagens anteriores por furto e roubo.