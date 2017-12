Polícia prende acusados de tráfico de drogas e sequestro em SP

Três homens foram presos na última segunda-feira, 19, por policiais do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc), no Morumbi, zona sul de São Paulo. Eles são acusados de pertencer a uma facção criminosa envolvida no tráfico de drogas e no sequestro do jornalista Guilherme Portanova e do auxiliar Alexandre Coelho, da TV Globo. Veja também: Juiz absolve suspeitos de sequestrar equipe da Globo Todas as notícias sobre o caso do sequestro Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Sergio Moura da Silva, Weberson Silva Teodoro, conhecido como Beiço, e Diego de Oliveira Jesus, vulgo Magricela, foram presos durante uma abordagem da polícia, ao carro onde estavam, um Palio com placas clonadas.