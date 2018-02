Polícia prende acusado de incendiar ônibus A Polícia Civil de Sorocaba prendeu ontem um dos acusados de participar de ataques a ônibus. Entre os dias 23 e 28 de novembro, oito veículos foram queimados na cidade. Pablo Henrique Dias Gomes, de 19 anos, foi gravado por câmeras de segurança espalhando combustível dentro de um coletivo no dia 23. Ele negou envolvimento com o crime organizado e disse que queimou o veículo porque havia discutido com um motorista. Gomes agiu com outros rapazes, mas se negou a revelar a identidade dos comparsas.