Polícia prende 90 em ação contra furto de veículo e tráfico de drogas

SOROCABA - A Polícia Civil mobilizou 160 policiais e prendeu 90 pessoas nesta quarta-feira, 25, em Sorocaba e 16 cidades da região. Foram cumpridos 69 mandados de busca e apreensão emitidos sobretudo contra suspeitos de integrarem quadrilhas especializadas em furtos de veículos e tráfico de drogas.

Durante a operação, 15 pessoas foram presas em flagrante, suspeitos da prática desses crimes. Os policiais apreenderam ainda oito carros furtados e dez armas.

De acordo com delegados, a ação atende a uma orientação do secretário da Segurança Pública do Estado, Alexandre de Moraes, que tem como objetivos aumentar a solução de crimes e reduzir os índices de criminalidade. De acordo com o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, alguns detidos já eram procurados pela polícia e outros serão submetidos a reconhecimentos pessoais pelas vítimas de furtos e roubos.

Drogas. Nesta terça-feira, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu mais de uma tonelada de maconha escondida entre móveis transportados num caminhão de mudanças. O veículo, com placas de Chapadão do Sul (MS), foi parado em abordagem de rotina no km 74 da rodovia Castelo Branco, em Itu. A droga, disposta em 1.100 tabletes que pesaram 1.074 quilos, estava no interior de uma geladeira e dois refrigeradores que eram transportados no baú do veículo. O motorista foi preso.