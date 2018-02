Polícia prende 77 acusados de tráfico A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu ontem 77 acusados de envolvimento com tráfico de drogas em São Borja. A investigação, iniciada havia dois anos, identificou 13 facções que controlavam 124 pontos de venda de drogas na cidade. A polícia calcula que cada um dos pontos faturava entre R$ 500 e R$ 2 mil por dia. As drogas saíam do Paraguai e entravam no Brasil pelo Rio Uruguai.