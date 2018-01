Polícia prende 5º acusado de roubar carros de estacionamento

Um homem acusado de pertencer à quadrilha que roubou carros de um estacionamento na Pompeia foi preso na noite de terça-feira por policiais civis. O mecânico Vitor Hugo Martins Costa, o Vitinho, de 20 anos, foi identificado por integrantes do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) e preso na Vila Carolina, zona norte de São Paulo.

A Polícia Civil prendeu também na zona norte um segundo homem, o frentista Caio Eduardo Siliunas, de 22 anos, mas ele não foi reconhecido como integrante do bando de rapazes classe média acusados de roubar veículos na zona oeste paulistana. Ele foi detido porque estava com dois celulares roubados.

No último dia 20, outros quatro envolvidos - Taderson Nascimento Batista da Silva, Anderson Ferreira de Souza, Fernando Camanducci Leal, todos de 24 anos, e Sérgio Battiato, de 26, - foram detidos. Ao todo, sete veículos foram levados do estacionamento na altura do número 600 da Rua Cotoxó. Estes foram detidos quando foram buscar dois dos automóveis roubados numa rua do bairro do Limão.

O roubo

Cerca de oito bandidos invadiram o estacionamento na Pompeia, pouco antes das 23 horas do dia 19 de outubro. Parte deles chegou em um Hyundai Tucson e parte a pé. Segundo o relato das vítimas, pelo menos três assaltantes estavam armados. O bando rendeu dois funcionários e dois clientes do local. Foram levadas as duas Hilux, um Fox, um Vectra, um Palio e dois Astra. Os bandidos fugiram em seguida.

(Com Daniela do Canto)