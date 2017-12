Polícia prende 4 pessoas com carros clonados da PF e Receita Federal

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu, nesta terça-feira, 21, quatro pessoas suspeitas de clonar carros da Polícia Federal e da Receita Federal. Os veículos estavam em um galpão em Guarulhos, município da Grande São Paulo, onde também foram apreendidos coletes com os logos das corporações, fuzis, uma pistola e munições.

+++ Ação da PM contra ambulantes tem tumulto e 2 feridos

Segundo a PM, quando os agentes chegaram ao local após denúncia, duas pessoas saíram pelo telhado e roubaram uma carro para fugir, mas foram detidos por policiais que cercavam o perímetro. Dentro do galpão, outras duas pessoas foram presas. Os quatro presos foram encaminhados para a Polícia Federal no Aeroporto de Cumbica. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) também esteve no local para retirar as armas e munições.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mande sua notícia - Quais problemas você enfrenta no trânsito e no caminho para o trabalho? O metrô parou? Viu uma manifestação na cidade? Presenciou um acidente ou algo inusitado? Fotografou ou filmou um fato e quer compartilhar? Os usuários de WhatsApp podem agora usar o aplicativo para colaborar com o Estado. Envie vídeos, fotos ou apenas o seu relato ou ideia de pauta pelo número (11) 9-7069-8639. Suas sugestões serão apuradas por um repórter e podem ajudar as pessoas. Participe.