Polícia prende 4 jovens após assalto a pizzarias na zona leste de SP

A polícia apreendeu dois jovens de 17 anos e prendeu em flagrante outros dois de 18 anos sob suspeita de assaltarem duas pizzarias na zona leste na noite de sábado, 14. O grupo foi perseguido pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) até o condutor perder o controle da direção e invadir uma loja de móveis, na Avenida do Oratório, na Vila Prudente.

O proprietário de uma das pizzarias, na Rua Orlando Calisto, no Parque São Lucas, acionou a GCM depois que seu estabelecimento foi roubado. Ele anotou a placa do veículo usado no assalto, um Gol vermelho. Os quatro jovens foram levados ao Hospital Estadual Vila Alpina e passam bem.

Todos foram encaminhados à Polícia Civil. Italo Gustavo Silva e Gabriel José da Silva, os dois suspeitos maiores de idade, foram presos em flagrante no 56 DP (Vila Alpina) . Os outros dois estão à disposição da Vara de Infância e Juventude.

A polícia diz que os suspeitos roubaram R$ 854 . Com eles, foram encontrados no carro uma arma de fogo de mentira e R$ 272 em dinheiro, devolvidos às vítimas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, uma outra pizzaria também foi roubada na mesma noite pelos jovens, na Rua Porto do Gaúcho, na Vila Ema.