Polícia prende 4 com carros roubados de estacionamento em SP

A Polícia Civil prendeu na terça-feira, 20, quatro homens acusados de pertencerem a uma quadrilha que roubou sete carros de um estacionamento na Pompeia, zona oeste de São Paulo, no dia anterior. Os suspeitos foram detidos no momento em que foram buscar dois dos veículos roubados, que estavam estacionados em ruas da região do bairro do Limão, na zona norte.

Os policiais da Delegacia de Repressão a Desmanches Ilegais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) foram avisados pela empresa de rastreamento do posicionamento de dois Toyota Hilux: um deles estava estacionado na Rua Abaibás e o outro na Rua Silvério de Carvalho. Às 11h30, as equipes do Deic encontraram os veículos e fizeram uma campana, aguardando que alguém fosse buscá-los.

Por volta das 19 horas, o desempregado Taderson Nascimento Batista da Silva, de 24 anos, desembarcou de um Volkswagen Parati na Rua Abaibás. Ele foi detido quando já estava dentro da Hilux roubada. A outra equipe do Deic foi avisada da chegada da Parati.

Três homens - o motorista Anderson Ferreira de Souza, de 24 anos; o mecânico Sérgio Battiato, de 26 e o desempregado Fernando Camanducci Leal, de 24 - estavam na Parati, assim como a chave do segundo veículo roubado. Eles foram detidos no momento em que estacionaram ao lado da Hilux na Rua Silvério de Carvalho. No momento da prisão, os três alegaram que apenas haviam dado uma carona para Silva.

Nenhum dos quatro detidos foi reconhecido pelas vítimas como participante do roubo praticado na segunda-feira, 19. Eles também não aparecem nas imagens do circuito interno de segurança do estacionamento, que gravou a ação dos criminosos. "Me parece que é uma tática de crime compartimentado. Uma parte do bando rouba. A outra entrega os carros", disse o delegado Márcio Martins Mathias, do Deic.

Informalmente, os acusados disseram à polícia que as Hilux seriam deixadas em um posto de gasolina na zona norte da cidade. O receptador final montaria a estrutura dos veículos em um chassi de utilitários idênticos, mas sinistrados.

Os quatro presos responderão por receptação e formação de quadrilha. Silva já tinha passagem por receptação; Souza, por roubo e receptação e Battiato, por agressão. Conforme a Polícia Civil, os suspeitos são de classe média e têm ensino médio completo, apesar de declararem empregos simples.

O roubo

Cerca de oito bandidos invadiram o estacionamento localizado na altura do número 611 da Rua Cotoxó, na Pompeia, pouco antes das 23 horas de segunda-feira, 19. Parte deles chegou em um Hyundai Tucson e parte a pé. Segundo o relato das vítimas, pelo menos três assaltantes estavam armados. O bando rendeu dois funcionários e dois clientes do local. Foram levadas as duas Hilux, um Fox, um Vectra, um Palio e dois Astra. Os bandidos fugiram em seguida.