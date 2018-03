Polícia prende 36 após arrastão em Praia Grande-SP

A ação criminosa teve início às 23h30, na avenida da orla da Praia, mas foi identificada pela Guarda Municipal de Praia Grande, que acionou a Força Tarefa de Segurança do município. Com isso, dezenas de viaturas da polícia seguiram até o local e os policiais civis e militares conseguiram prender o bando. Foi preciso solicitar um ônibus à Viação Piracicabana para transportar os detidos até a Delegacia Sede da cidade.

"Em função da nossa Força Tarefa, não tivemos maiores problemas, porque rapidamente ficamos sabendo do ocorrido e chegamos até o local e conseguimos deter os 36 elementos. Dezenas de viaturas da polícia seguiram pelas ruas paralelas à praia e as motocicletas foram pela própria avenida da orla para efetuar o cerco", explicou o Delegado Titular de Praia Grande, Odair Fernandes Grilo.

No momento da ação, havia muita gente na rua, moradores e turistas, que aproveitavam o último dia de carnaval na cidade. O grupo, grande parte em bicicletas, chegava até as pessoas e as cercavam, pedindo que passassem os objetos de valor. Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, foram apreendidos 24 bicicletas, sete celulares, um relógio, uma corrente de metal prateada, uma corrente de metal dourado, um anel de metal dourado e duas chaves de motocicleta, além de sete papelotes de maconha.

O delegado explicou que todos os detidos foram liberados após serem identificados e não puderam ficar presos porque não havia acusação efetiva contra eles. "Os únicos identificados por uma vítima foram dois menores, inclusive o de 11 anos e outro de 16 anos. Um adolescente de 14 anos os identificou como sendo as pessoas que roubaram o boné dele e tentaram roubar a bicicleta e o relógio", disse Grilo, explicando que como se tratavam de menores de idade, a polícia lavrou o Ato Infracional que será encaminhado à Vara da Infância e Juventude.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Agora estamos comparando tudo com os BOs de furto registrados e esperando que outras vítimas compareçam à delegacia para que possamos indiciar as pessoas que forem identificadas", completou o delegado, que já solicitou à prefeitura as gravações das câmeras de monitoramento da orla da praia.