Polícia prende 3 por furto a turista em feira Dois peruanos e uma brasileira foram presos na tarde de ontem no Expo Center Norte, na zona norte da capital, durante a Hair Brasil. Eles são de uma quadrilha de furto a turistas em feiras e convenções e tentavam levar o celular de uma visitante. Reportagem do Estado mostrou no domingo que esses eventos são os preferidos dos bandidos para atacar turistas em São Paulo. Um outro bando conseguiu escapar.