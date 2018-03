Polícia prende 3º acusado de matar universitária Policiais de Santo André, no ABC paulista, prenderam ontem à noite o terceiro acusado da morte da universitária Lore Santana Vaz, de 26 anos. Segundo a polícia, Raimundo Nonato foi contratado pelo ex-marido de Lore, Allan dos Santos, para matar a jovem. Santos está preso desde quinta-feira com outro comparsa. A polícia afirma que o ex-marido mandou a dupla executar a vítima, supostamente por causa de uma dívida de R$ 3 mil que ele tinha com Lore.