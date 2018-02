Polícia prende 28 suspeitos de integrar esquema de fraude para obtenção de CNH A Polícia Civil prendeu ontem em 11 cidades do Rio 28 acusados de envolvimento com esquema fraudulento para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A quadrilha existia havia pelo menos dois anos e cobrava de R$ 800 a R$ 4 mil para aprovar os candidatos no exame de habilitação. Em média, 200 pessoas por mês procuravam os serviços dos fraudadores. O lucro anual do bando foi estimado em R$ 10 milhões.