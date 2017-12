Polícia prende 28 por roubo de carros

A Polícia Civil de Amazonas prendeu ontem 28 acusados de participar de uma quadrilha especializada em roubos de carros em Manaus e Parintins. Os carros preferidos pela quadrilha eram Toyota Hilux, Fiat Strada e Honda Civic. Além de roubo de veículo, o grupo é suspeito de clonar documentos com apoio de dois despachantes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e de tráfico de entorpecentes. As investigações começaram há seis meses.