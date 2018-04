Polícia prende 2 por roubar joalheria do Morumbi Shopping Os policiais do Deic prenderam ontem, depois de 16 dias de investigações, dois acusados de assaltar a joalheria Dryzun, no MorumbiShopping. A apuração do caso continuava ontem à noite, pois os homens do Deic esperavam apreender as joias levadas pelos criminosos e prender outros acusados do caso. Testemunhas do crime relataram que pelo menos seis homens participaram do assalto.