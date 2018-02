Polícia prende 11 de grupo de extermínio Onze pessoas - dez homens e uma mulher - foram presas ontem suspeitas de participar de um grupo de extermínio na Baixada Fluminense, no Rio. Segundo a polícia, quatro acusados estão foragidos, entre eles o chefe do bando. O grupo era investigado havia quatro meses, depois da morte de um casal. "O casal não pagava o aluguel do imóvel e não o deixava porque não tinha para onde ir. O filho do proprietário, que também está preso, contratou o bando para matar", contou o delegado Carlos Augusto da Silva.