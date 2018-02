Polícia pedirá prisão preventiva de suspeitos de tiroteio em túnel

SÃO PAULO - A polícia vai pedir a prisão preventiva de três homens suspeitos de envolvimento no tiroteio dentro do Túnel Tribunal de Justiça, na zona sul de São Paulo. O caso aconteceu na madrugada de 22 de julho. O túnel liga as Avenidas Juscelino Kubitschek e Antônio Joaquim de Moura Andrade, no Itaim Bibi.

Três dos quatro envolvidos no caso foram identificados pela polícia. Depois da tentativa de assalto, eles se envolveram em um acidente de trânsito e foram detidos. Um dos suspeitos conseguiu fugir.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As imagens do tiroteio foram registradas por câmeras da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No vídeo é possível ver a vítima, um motoqueiro de blusa branca, um policial militar, entrando no túnel seguido por outra moto.