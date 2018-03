Polícia pede quebra de sigilo telefônico de amante assassina

Os parentes da criança afirmam que Luciene contou com a ajuda de um comparsa para entrar na casa e sequestrar a menina. No entanto, parentes e vizinhos informaram que seria possível entrar na casa pela porta da garagem, que tinha um problema no trinco há meses.

Lavínia foi sequestrada na quarta-feira por Luciene, que era amante do pai dela, o professor de Educação Física Rony dos Santos de Oliveira, de 30 anos.

Segundo a confissão da assassina, ela levou Lavínia ao Hotel Municipal de Duque de Caxias e a estrangulou com um cadarço de tênis. A mulher despertou a atenção dos funcionários porque não tinha dinheiro para pagar a conta e limpou dois quartos para ser liberada.

Dois dias depois, uma faxineira achou o corpo embaixo da cama. A família da criança sustenta que Luciene sequestrou por dinheiro. Em seu depoimento, a assassina alegou que matou por vingança, pois o pai da vítima não queria intensificar a relação entre os dois.