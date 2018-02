Polícia pede prisão preventiva de suspeitos de matar estudante da USP

SÃO PAULO - A policia pediu a prisão preventiva dos dois suspeitos de assassinarem o estudante da USP Felipe Ramos Paiva, de 24 anos. O inquérito foi concluído na manhã desta quinta-feira, 28. A Justiça agora tem o prazo de três dias para aceitar ou não o pedido.

O caso estava sendo investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No último dia 13, em Osasco, na Grande São Paulo, foi preso Daniel Paula Celeste Souza, principal suspeito do crime, que aconteceu no dia 18 de maio, no bolsão de estacionamento da Faculdade de Economia e Administração (FEA) da USP. O universitário foi encontrado morto com um tiro na cabeça ao lado de seu veículo.

No dia 9 de junho, outro suspeito, Irlan Graciano Santiago, de 22 anos, se entregou e confessou sua participação no crime - mas não a autoria da morte. Sem antecedentes criminais, el foi liberado. A Justiça, porém, decretou sua prisão preventiva e ele foi detido na Favela São Remo.