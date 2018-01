Polícia ouve neste feriado três testemunhas do caso Joaquim

A Polícia Civil de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, pretende ouvir até o final da tarde desta sexta-feira, 15, três novos depoimentos do caso Joaquim. Segundo o delegado Paulo Henrique Martins de Castro, as pessoas que vão depor não são ligadas às famílias dos envolvidos, mas poderão ajudar com novas informações importantes para a investigação.

A morte do menino Joaquim Ponte Marques, de 3 anos, causou comoção nacional. Ele ficou desaparecido por cinco dias e teve o corpo encontrado no domingo 10, no Rio Pardo, em Barretos, também no interior paulista.

O técnico de informática Guilherme Rayme Longo, de 28 anos, padrasto de Joaquim, é o principal suspeito de ter assassinato o garoto. Ele saiu de casa na madrugada do dia 5 de novembro, quando o menino desapareceu. Em depoimento de mais de 4 horas prestado nessa quarta-feira, 13, ele negou o crime, e disse que usou 30 doses da insulina da criança, que era diabética, para conter sua vontade de usar cocaína.

A participação da mãe do garoto, a psicóloga Natália Ponte, de 29 anos, não está descartada pela polícia. Longo e Natália estão presos desde o dia 6.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cronologia do caso

Dia 5/11

Joaquim Pontes Marques, de 3 anos, desaparece após ter sido colocado para dormir em seu quarto, por volta da meia-noite, em Ribeirão Preto, interior de SP.

Dia 6/11

O delegado Paulo Henrique Martins de Castro pede a prisão do casal.

Dia 7/11

A Justiça nega o pedido.

Dia 10/11

O corpo de Joaquim é encontrado no Rio Pardo. À noite, a Justiça decreta a prisão, por 30 dias, da mãe do padrasto. Exames do IML apontaram que não havia água nos pulmões da criança, o que afasta a hipótese de afogamento.