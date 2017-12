Polícia ouve nesta terça familiares e amigos de estudante morta na USP

A polícia irá ouvir nesta terça-feira, 17, familiares e amigos da estudante Bruna Barboza Lino, morta na madrugada de domingo, 15, ao cair no fosso de um elevador de uma obra no câmpus da Universidade de São Paulo no Butantã, na zona oeste da capital. O Objetivo do delegado Paulo Andrade, do 93º DP (Jaguaré), é apurar as circunstâncias em que ocorreu a queda da jovem de 19 anos, aluna de Letras. Ela foi enterrada nessa segunda em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Segundo investigações preliminares, antes de ocorrer a queda Bruna estava com amigos perto do local, ao lado do Paço das Artes, na Avenida da Universidade, a poucos metros da Academia de Polícia. De acordo com testemunhas ouvidas pela polícia preliminarmente, um grupo estava saindo de uma festa quando resolveu ir até o anexo em construção dos Paços das Artes "para esperar o tempo passar".

Bruna disse que sairia "para fazer necessidades fisiológicas" e pouco tempo depois um grito foi ouvido. Os amigos constataram que ela havia caído e chamaram o Samu, que constatou a morte no local, por volta das 4h30.

Segundo a Reitoria, a obra, pertencente ao Instituto Butantã, estava abandonada, mas tinha isolamento.

O instituto informou em nota que a área é cercada por muros e grades e que está elaborando um plano de ocupação para o espaço. A entidade disse que "está à disposição para colaborar com as investigações e adotar as medidas apontadas como necessárias."

Responsabilidades. No enterro da jovem na manhã dessa segunda-feira, a família da estudante queixou-se d do fato de os responsáveis pela área não terem entrado em contato. "Nós estamos revoltados com o descaso por parte dos órgãos competentes, o responsável pelo prédio e a USP, uma vez que esse era um local frequentado por alunos", disse a irmã de Bruna, Barbara Barboza.

Amigos e parentes da estudante usaram batom vermelho para homenageá-la durante o funeral.