Polícia ocupa Manguinhos, no Rio, domingo As Polícias Militar e Civil do Rio e militares da Marinha vão ocupar na madrugada de domingo as favelas de Manguinhos, do Jacarezinho, Mandela 1 e 2 e Varginha, na zona norte do Rio. Após a pacificação dos Complexos da Penha e do Alemão, também na zona norte, o Complexo de Manguinhos tornou-se o principal reduto de traficantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). A operação terá veículos blindados e helicópteros.