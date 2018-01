Polícia não tem pistas de ladrões da Roosevelt

Três dias após o dramaturgo Mário Bortolotto e o ilustrador Henrique Figueroa, conhecido por Carcarah, serem baleados dentro de um teatro na Praça Roosevelt, centro de São Paulo, a polícia não tem pistas do paradeiro nem identificou nenhum dos quatro ladrões que participaram da tentativa do assalto. No sábado pela manhã, algumas horas depois da invasão dos criminosos no bar do Espaço Parlapatões, a direção do teatro havia entregue as fitas do circuito interno. As imagens mostram nitidamente a atuação dos criminosos, principalmente do suspeito que atirou em Bortolotto, que continua internado em estado grave.

"Investigação não é matemática. Depende de um trabalho minucioso. São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Por isso, os suspeitos podem estar na periferia ou já em algum lugar distante da cidade", disse o delegado Francisco Magano, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Uma testemunha disse que o grupo teria praticado um assalto no mesmo dia na Rua Augusta. "Vamos prender o grupo. Contamos até com a colaboração das pessoas pelo Disque Denúncia (181)", disse. "Com as imagens, esperamos identificar os ladrões. A imagem do atirador é nítida."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o policial, os ladrões haviam planejado o assalto com antecedência. "Eles visavam principalmente aos clientes", diz Magano. No caixa do bar, havia R$ 240. "Todo mundo sabe que a classe que frequenta nosso espaço é muito dura", disse um fundador do Parlapatões, o produtor Hugo Possolo.

As informações embrionárias foram divulgadas em meio à pressão política pela solução do caso. Anteontem, o governador José Serra (PSDB) foi visitar Bortolotto. Além disso, 15 dias antes do crime, o prefeito Gilberto Kassab (DEM) assistiu a uma peça no Parlapatões e conversou com artistas e comerciantes sobre a importância da revitalização da praça.

O projeto de revitalização da Praça Roosevelt, cobrado pela classe artística, é ensaiado pelo governo municipal desde 2004, mas até agora nada saiu do papel. Segundo a Prefeitura, não há previsão certa para início das obras.

ALTA

Carcarah teve alta ontem às 14 horas. Ele ainda será acompanhado por médicos do Hospital Sírio-Libanês, mas passa bem. Aos amigos, contou que a ação dos bandidos foi muito rápida e confirmou a reação de Bortolotto - o dramaturgo continua internado em estado grave na Santa Casa.

Segundo amigos, Bortolotto já teria acordado. Na primeira vez, fez gestos de que o ombro lhe doía, e voltaram a sedá-lo. Num segundo momento, acordou, viu diante de si a filha Isabela, de 18 anos e, emocionado, agitou-se e tentou tirar o tubo respiratório, tendo sido novamente sedado.

Colaboraram Beth Néspoli e Fernanda Aranda