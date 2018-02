Polícia Militar reforçará batalhões que irão guardar as armas

SÃO PAULO - A Polícia Militar informou comunica que vai adequar suas instalações para receber as armas que antes ficavam guardadas nos fóruns. Haverá reforço nas instalações físicas, reformas, construção de prateleiras para acondicionamento, sistema eletrônico de monitoramento, entre outras medidas.

Não serão todas as unidades que receberão essa incumbência. O Comando Geral vai definir quais realizarão a guarda das armas, levando em conta critérios como a quantidade de armas, a distância dos fóruns, a segurança da instalação, o espaço físico e a análise de risco.

O prazo para o início das transferências das armas para as unidades da Polícia Militar está estimado em 120 dias, tempo necessário para adequação dos procedimentos com o poder judiciário. As armas que já estão liberadas serão encaminhadas ao Exército Brasileiro para a devida destruição.