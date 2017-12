Polícia Militar procura suspeito de matar policial rodoviário

A Polícia Militar faz buscas para tentar encontrar o homem que matou o policial militar rodoviário Erivelton Augusto Zanateli, 30 anos, na noite desta terça-feira, 27, na Rodovia dos Bandeirantes, em Jundiaí. De acordo com o tenente Sander Alves Romão, da 1ª Companhia do 4º Batalhão Policial Militar Rodoviário (BPRv), todas as viaturas dos bairros adjacentes ao local estão em diligência. "Também temos o apoio da Rota (Rondas Ostensivas Thobias de Aguiar) e do Choque. Ele com certeza está escondido na mata e nós vamos encontrá-lo", afirmou. Veja também Homem mata policial na rodovia e foge com a viatura Ainda conforme o tenente, a polícia está verificando os registros anteriores de quadrilhas especializadas em roubo de veículos na região para tentar localizar o criminoso. Um retrato falado preliminar, sem a participação de peritos, foi elaborado com base nas informações passadas por uma testemunha do crime. De acordo com o relato, o suspeito tem de 25 a 30 anos, é magro, tem 1,70 metro, é moreno, de origem indígena (provavelmente mameluco, resultado da miscigenação entre índios e brancos), tem cabelos pretos lisos e o queixo angular. Ele vestia calça jeans, camiseta e um moleton azul. Zanateli foi morto às 19h40 de terça-feira na altura do km 51 da Rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido interior. De acordo com o tenente Sanders, o motorista da Hilux roubada vinha em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo e bateu na traseira de um caminhão. Os veículos estacionaram e uma testemunha, que viu o acidente, parou para ajudar. Zanateli estava em patrulhamento quando passou pelo local e parou para atender a ocorrência, em um Prisma da Polícia Rodoviária. O policial abordou a testemunha e quando se virou foi surpreendido pelo motorista da Hilux, já desembarcado. De posse de dois revólveres ele atirou seis vezes contra Zanateli, roubou a arma do policial, um revólver calibre 38, e fugiu na viatura, que foi abandonada no km 58 da rodovia. Zanateli foi socorrido pelo resgate da concessionária AutoBAn ao Hospital São Vicente, em Jundiaí, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado no plantão da Delegacia Sede de Jundiaí. A Polícia Civil deve investigar também se a pessoa que atirou no policial é a mesma que roubou a Hilux, de placas DSZ 2200 no último dia 22 na área do 6º Distrito Policial, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba.