Polícia Militar prende suspeitos de assalto a sósia de Chuck Norris

SÃO PAULO - A Polícia Militar prendeu nesta quinta-feira, 23, três suspeitos de assaltarem a casa de Norberto Tavares de Lira, que trabalha como sósia de Chuck Norris, ator norte-americano conhecido pela sua atuação em filmes de ação. O crime aconteceu no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo, mas os pertences foram recuperados.

De acordo com informações da PM, a corporação foi acionada por uma das vítimas que estava escondida no banheiro, enquanto a residência estava sendo assaltada. A viatura chegou ao local pouco tempo depois do roubo e encontrou duas pessoas trancadas e "Chuck Norris" com pernas e braços amarrados.

A polícia realizou rondas na região e se deparou com dois carros em atitude suspeita. A viatura acompanhou os suspeitos e, quando um dos carros foi abordado, na Rua Professor Paulo Tavares, constatou-se o produto do roubo no interior do veículo.

Viaturas do 23º Batalhão continuaram a ronda e conseguiram localizar o segundo carro do grupo na alça de acesso da Ponte Jaguaré. O veículo foi roubado na segunda-feira desta semana, no bairro de Pinheiros. Dois ocupantes do carro foram presos.

A ocorrência foi registrada no 91º Distrito Policial (Ceagesp), onde as vítimas reconheceram os homens como autores do roubo.