Polícia Militar prende quatro por sequestro em Caraguatatuba

Quatro pessoas, dois homens e dois menores, foram presas nesta terça-feira, 11, acusadas de extorsão mediante sequestro de duas pessoas em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo.

Os policiais militares foram informados pela família sobre o desaparecimento das vítimas e o registro de saques em suas contas e, no cruzamento das ruas Maranhão e Bahia, encontraram um Fiesta preto que batia com as descrições.

No veículo, uma das vítimas, uma jovem de 19 anos, estava em poder de C.R.S., de 22 anos, e um adolescente de 16 anos. Rendida, a dupla informou aos policiais a localização do cativeiro onde estava a outra vítima.

Em uma residência da Rua Luiz Fernando Silva, no bairro Travessão, os policiais encontraram a segunda vítima, um gerente de 29 anos que estava amarrado. M.M.S., de 23 anos, e outro menor, de 17 anos, foram detidos no local.

Duas armas de brinquedo, uma faca de cozinha, barbante, um notebook e R$ 855,70 em dinheiro foram apreendidos. Os pertences roubados, inclusive o veículo, foram devolvidos às vítimas. A ocorrência foi apresentada no DP de Caraguatatuba, onde os criminosos foram autuados por extorsão mediante sequestro e formação de quadrilha.