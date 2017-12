PM faz desfile para lembrar a Revolução Constitucionalista

SÃO PAULO - A Polícia Militar realiza, desde as 9 horas desta quinta-feira, 9 de julho, desfile para comemorar o aniversário de 83 anos da Revolução Constitucionalista, em 1932. A corporação ainda não estimou o número de pessoas no evento.

Um desfile em homenagens aos soldados que lutaram em conflito armado para depor o presidente Getúlio Vargas está sendo realizado na presença do governador Geraldo Alckmin (PSDB) e outras autoridades.

O evento ocorre em frente ao Obelisco do Ibirapuera, onde está sendo feita cerimônia de sepultamento dos combatentes e a outorga da medalha constitucionalista.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os presentes, a reportagem identificou um pequeno grupo de manifestantes do movimento São Paulo Independente, que pede a separação do Estado do Brasil. Eles trazem bandeiras de São Paulo e apenas acompanham o ato.