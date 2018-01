Polícia Militar estoura bingo e apreende 50 máquinas em SBC

Policiais militares estouraram, no início da madrugada deste sábado um bingo, camuflado, que funcionava no interior de uma residência na altura do nº 536 da Avenida Paulo Afonso, na região central de São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

No local, segundo a polícia, foram apreendidas 50 máquinas caça-níqueis, mas apenas as placas delas foram encaminhadas ao plantão do 01º Distrito Policial. O imóvel contava com um sistema de circuito de TV que monitorava a entrada da falsa residência. Pelo monitores, os funcionários podiam identificar se quem chegava à residência era realmente cliente ou a polícia, mas, desta vez os policiais conseguiram entrar e realizaram o flagrante.

Quatro pessoas, entre elas o dono da jogatina, foram levados para a delegacia e liberados após o registro da ocorrência. Não havia drogas nem armas no local. Outras 12 máquinas caça-níqueis, em três ações distintas da PM em estabelecimentos comerciais, foram apreendidas nesta madrugada de sábado também em São Bernardo do Campo. As máquinas foram encaminhadas ao 3º Distrito Policial, do bairro Assunção.