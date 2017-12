Polícia Militar cumpre reintegração de posse do Portal do Povo

Atualizado às 20h58

SÃO PAULO - A Polícia Militar cumpriu, na manhã desta segunda-feira, 28, ordem judicial de reintegração de posse em um terreno no Morumbi, zona sul de São Paulo, que estava ocupado pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) desde o dia 21 de junho. A ação aconteceu no terreno de 60 mil metros quadrados da construtora Even, conhecido como Portal do Povo.

Segundo o líder do MTST, Guilherme Boulos, a desocupação aconteceu três dias antes do prazo acordado entre a PM, o MTST e a juíza Monica Lima Pereira, do Foro do Butantã, que teria, no dia 17, prorrogado o despejo para o dia 31. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, porém, o acordo não foi descumprido, pois “a Justiça alongou o prazo até o dia 31”, não significando que a desocupação teria de ser feita somente no último dia do mês.