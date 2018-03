Polícia mata 6 em tiroteio de madrugada

Seis acusados de tráfico morreram na madrugada de ontem num confronto com policiais na Avenida Martin Luther King, em Inhaúma (zona norte do Rio), próximo do Jacarezinho. Segundo a Polícia Militar, quatro dos baleados estavam em um Meriva e dois em um Citröen e se preparavam para roubar motoristas. Os PMs faziam patrulhamento de rotina quando suspeitaram dos ocupantes de dois carros - e mandaram os veículos pararem. Os criminosos começaram a atirar contra os policiais, que reagiram e balearam os suspeitos.