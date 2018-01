Polícia localiza veículo utilizado em assalto a shopping na zona sul

SÃO PAULO - Os policiais militares da 2ª Companhia do 27º Batalhão localizaram, na madrugada desta terça-feira, 8, um dos veículos utilizados pela quadrilha que assaltou, na tarde de segunda-feira, 7, dentro do Shopping Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, a loja Corsage, a única distribuidora da marca de relógios Rolex na América Latina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A polícia identificou um veículo utilizado pelo bando, um Citroën C4 Pallas preto, clonado. O carro foi encontrado por volta da 1h da manhã, na Avenida Inácio da Cunha Leme, no Jardim Suzano, região do Socorro, também na zona sul.

Durante patrulhamento, os policiais encontraram o veículo estacionado na via, destrancado e com o vidro lateral do passageiro aberto. No banco traseiro, havia dois radiocomunicadores; e, no assoalho, do lado do passageiro, foi encontrado o martelo usado para quebrar as vitrines de mostruários da loja da Rolex.

Segundo a polícia, o carro é um dublê de outro veículo, mas de placas diferentes, que foi roubado no dia 2 de junho na região da Mooca, na zona leste da cidade. A Polícia Científica foi acionada e o carro será encaminhado para o 102º Distrito Policial.