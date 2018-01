Polícia localiza corpo de adolescente desaparecido há 5 dias em SP

SÃO PAULO - O corpo de Jonathan Felipe dos Santos, de 15 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira, 4, em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. O jovem havia desaparecido em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, na sexta-feira, 30.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), funcionários de um sítio na região da Estrada do Mambo acionaram a polícia após verem o pedaço de um corpo enterrado no pasto. O cadáver estava com as mãos amarradas com plástico.

A família relatou à polícia que testemunhas viram quando homens, que se apresentaram como policiais, desceram de um carro no centro da cidade e algemaram Jonathan, que foi obrigado a entrar no veículo. O jovem não foi mais visto desde então.

Imagens gravadas por uma câmera municipal serão analisadas pela polícia. As imagens podem auxiliar na identificação dos possíveis assassinos.

Parentes reconheceram o corpo de Jonathan hoje à tarde. O caso foi registrado no 25º Distrito Policial, em Parelheiros.