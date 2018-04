Polícia liberta 85 travestis de pensões no centro de SP A Polícia Civil desmantelou anteontem um esquema de tráfico de pessoas para exploração sexual no centro de São Paulo, ao encontrar duas pensões com 85 travestis, a maioria do Pará. Os policiais procuravam um garoto de 17 anos que saiu da casa dos pais em Belém, em dezembro.