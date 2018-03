Polícia investiga venda de criança por R$ 50 Uma menina de dois meses foi vendida pelos pais em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, segundo investigações da Polícia Civil. A criança teria sido negociada por R$ 50. Os policiais descobriram que uma mulher, que se apresentava como mãe da criança, havia na verdade forjado a gravidez. Quando foi questionada, ela confessou que pegou a menina com a mãe verdadeira e pagou a quantia. Os pais biológicos, ambos usuários de crack, já foram localizados e podem ser presos. A criança foi levada a uma casa de acolhimento de menores.