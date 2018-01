Polícia investiga tentativa de furto de caixas eletrônicos na zona leste

SÃO PAULO - A polícia investiga uma suposta tentativa de furto de dois caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil no Jardim Anália Franco, zona leste da capital, na madrugada de terça-feira, 24. Os equipamentos pegaram fogo e, ao chegar no local, na Rua Emília Marengo, os bombeiros encontraram as máquinas e as câmeras de vigilância danificadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 2 horas e enviou duas equipes, que precisaram quebrar as vidraças da agência para extinguir as chamas. O local está isolado para a perícia e, até o momento, não foram encontrados sinais de arrombamento.

A 500 metros de distância, na mesma rua, um equipamento da Caixa Econômica Federal também havia sido danificado algumas horas antes, segundo a polícia.