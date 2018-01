Polícia investiga sumiço de R$ 9,2 mil de cofre de delegacia em São José do Rio Preto

ARAÇATUBA - A Polícia Civil investiga o sumiço de R$ 9,2 mil que estavam guardados dentro de um cofre do 3° Distrito Policial de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

O dinheiro, que era fruto de apreensões registradas em quatro Boletins de Ocorrência, estava guardado para ser depositado após a abertura dos inquéritos.

Durante uma limpeza no cofre, nesta quarta-feira, 18, uma funcionária do DP notou que o dinheiro não estava mais lá.

O delegado titular do 3° DP, Renato Pupo de Paula, disse que desde que assumiu o cargo, em agosto deste ano, faz um levantamento dos bens e reorganização do distrito. Durante a limpeza feita nesta quarta-feira, uma funcionária sentiu a falta do dinheiro no cofre.

"Há três hipóteses para o sumiço desse dinheiro: negligência de algum funcionário que teria perdido o dinheiro; apropriação de bens públicos por um servidor, caracterizando crime de peculato; ou furto praticado por um terceiro que teria entrado no DP", comentou o delegado.

O caso foi comunicado à Delegacia Seccional, que vai acionar a Corregedoria da Polícia Civil. "Vamos apurar o que realmente aconteceu. Assim que formos comunicados oficialmente, vamos ouvir o delegado para tomar pé da situação e iniciar uma apuração para saber que fim levou o dinheiro. Por enquanto, é cedo para falar algo sobre o caso", comentou o delegado corregedor de Rio Preto, Domingos José Marcos.