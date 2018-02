Polícia investiga sumiço de menino após tiroteio Peritos realizaram ontem a reconstituição da operação policial que terminou com o desaparecimento de Juan Moraes, de 11 anos, na favela Danon, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O menino teria sumido no dia 20, depois que ele e o irmão de 14 anos foram baleados durante uma troca de tiros. A PM investiga se há participação de seus agentes no caso.