Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o desaparecimento de uma advogada, de 28 anos, desde as 19 horas de domingo, em Guarulhos. Ela foi vista pela última vez na casa da avó, quando saiu em seu carro, um Honda Fit. A advogada não fez contato com amigos ou com a família. Nenhum pertence foi levado.