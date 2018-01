Polícia investiga série de mortes em sítio paulista

SÃO PAULO - A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar as 14 mortes registradas em um mês nos sítios da Missão Belém em Jarinu, no interior de São Paulo. Conforme revelou o Estado na quarta-feira, 19, a maioria das vítimas teve quadro de diarreia, desnutrição ou intoxicação.

As vítimas moravam nos sítios da Missão Belém, a 76 km da capital. O espaço recebe, em sua maioria, dependentes vindos da Cracolândia. A entidade, fundada pelo padre Gianpietro Carraro em 2005, atua no Brasil, na Itália e no Haiti e atende 2 mil pessoas. Só nas quatro propriedades de Jarinu, são 850.

Embora as causas dos óbitos estejam relacionadas a outros problemas de saúde, como insuficiência cardíaca e doenças respiratórias, a polícia quer apurar se o suposto surto de infecção gastrointestinal pode ter agravado o quadro de doentes crônicos. “Temos de apurar com rigor se elas não têm origem em maus-tratos ou negligência dos responsáveis da Missão Belém”, disse Elias Ribeiro Evangelista Júnior, delegado titular de Campo Limpo Paulista.

Os policiais fizeram vistorias nos sítios anteontem e solicitaram perícia. Em depoimento prestado ontem, representantes da Missão declararam ter prestado toda a assistência aos residentes que adoeceram.