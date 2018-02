Polícia investiga série de 5 homicídios em Luziânia, Goiás

ESPECIAL PARA O ESTADO / GOIÂNIA

A Polícia Civil de Goiás investiga cinco assassinatos ocorridos em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal. Os crimes têm em comum o fato de as vítimas terem sido degoladas e os corpos deixados no bairro Parque Estrela D"Alva II. Três vítimas eram mulheres - todas foram violentadas. Quatro crimes ocorreram entre fevereiro e março. Thais Martins de Almeida foi morta em 2007 em circunstâncias semelhantes.

Até ontem, quatro suspeitos haviam sido presos pela Delegacia de Atendimento da Mulher. "Ainda não há como tipificar os casos como ação de um serial killer", disse Juraci José Ferreira, delegado regional da Polícia Civil de Goiás, em Luziânia. "Há coincidências e estamos próximos de um desfecho."

Os crimes chamaram a atenção a partir da morte da estudante Juliete Lima de Oliveira, de 17 anos. A garota desapareceu na saída da escola, no Parque Estrela D"Alva, em 31 de março. O corpo foi encontrado no dia seguinte, às margens da BR-040.

Uma semana antes, foi encontrado morto Clelton da Silva Oliveira, de 15 anos. Elias Silva, de 48, foi morto em março e, um mês antes, Maria Aparecida de Oliveira, de 35.

Para esclarecer os crimes e reduzir os índices de violência, ontem a Secretaria de Segurança Pública de Goiás instalou o Grupo de Investigação de Homicídio de Luziânia, na área dos crimes. À noite, o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), anunciou o envio, segunda-feira, de 70 homens da Força Nacional de Segurança para o Entorno do Distrito Federal. O objetivo é reduzir a violência nos 11 municípios goianos que cercam Brasília.

Recorde. Para efeito de comparação, a média de homicídios registrada no Brasil é de 24 mortes para cada 100 mil habitantes. No Entorno do DF, o índice é de 75 mortes por 100 mil habitantes. Ao lado de Luziânia, os municípios de Novo Gama, Cidade Ocidental e Valparaíso estão no topo da lista de homicídios no Entorno.

PARA LEMBRAR

Há 1 ano, o pedreiro Adimar Jesus da Silva confessou ter matado seis jovens de 13 a 19 anos de Luziânia entre dezembro de 2009 e janeiro de 2010. Quando cometeu os crimes, ele cumpria, em prisão domiciliar, pena por atentado violento ao pudor. Uma semana depois de ser capturado pelos crimes de 2009 e 2010, Silva foi encontrado morto na cela.