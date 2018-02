Polícia investiga morte de vereador A Polícia Civil de Niterói, no Rio de Janeiro, investiga se houve motivação política no assassinato do vereador eleito Lúcio Diniz Martelo (PRP), de 44 anos, ocorrido às 21h30 de quinta-feira. Empresário do setor naval, Martelo foi morto com cinco tiros à queima-roupa na porta da casa dos pais.